Рафаэль Бенитес: "Приглашу Рейну в "Ньюкасл", если он уйдет из "Наполи"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не против вновь поработать с вратарем "Наполи" Пепе Рейной. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец может вернуться в Англию.

- У меня отличные отношения с Рейной, он отличный вратарь, – цитирует Sky Sports Бенитеса. - Пепе – отличный игрок и, прежде всего, лидер в раздевалке. Я приглашу его в "Ньюкасл", если он уйдет из "Наполи", но пока он принадлежит неаполитанцам, поэтому нужно оставаться спокойными. Нужно поговорить с клубом и решить, каковы наши цели.