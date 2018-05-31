Радамель Фалькао: "Интерес "Милана" – большая честь"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао признался, что считает большой честью интерес "Милана" к нему. Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает 32-летнего колумбийца в качестве одного из вариантов усиления атаки.

– Я слышал об интересе "Милана". Для меня большая честь, что такой великий клуб проявляет ко мне интерес, – приводит слова футболиста Mediaset Premium. – Однако на данный момент я связан контрактом с "Монако" и сосредоточен на выступлениях за этот клуб.

В минувшем сезоне Фалькао провел 42 матча во всех турнирах и забил 27 голов.