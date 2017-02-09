15:50 | ФУТБОЛ — Трансферы

Рабиу не поехал на просмотр в "Динамо" и может остаться в "Анжи"

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Полузащитник "Анжи" Мохаммед Рабиу не поехал на просмотр в московское "Динамо", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на агента игрока Патрика Мерка. По информации "СЭ", бело-голубые проявляли интерес к футболисту. В апреле 2016 года Рабиу перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки колена и пока полностью не восстановился. В текущем сезоне футболист не провел ни одного матча в составе махачкалинцев.

- Рабиу не поехал на просмотр в "Динамо", - сказал Мерк. - Он сейчас находится на лечении в Германии, проходит реабилитацию. Ему сначала нужно восстановиться от травмы, чтобы думать о будущем. Пока мы сами не знаем, уйдет ли Мохаммед из "Анжи" в это трансферное окно или нет. Это станет известно несколько позже.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170209/1116065878.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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baddy

Да кому на дно охота?

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