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Пьюлис опроверг интерес "Вест Бромвича" к Браниславу Ивановичу

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Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис опроверг интерес клуба к защитнику "Челси" Браниславу Ивановичу. По информации "СЭ", 32-летний серб в ближайшее время должен присоединиться к "Зениту". При этом он может достаться питерцам бесплатно.

- Иванович? Определенно нет, - цитирует BBC Пьюлиса. - Он хороший игрок, но мы никогда им не интересовались. Я приезжал в "Челси", чтобы изучить молодых игроков - Натана Чалоба, Рубена Лофтус-Чика и Курта Зума. 

В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии.

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Материалы REN-TV

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