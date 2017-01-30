Пьюлис опроверг интерес "Вест Бромвича" к Браниславу Ивановичу

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис опроверг интерес клуба к защитнику "Челси" Браниславу Ивановичу. По информации "СЭ", 32-летний серб в ближайшее время должен присоединиться к "Зениту". При этом он может достаться питерцам бесплатно.

- Иванович? Определенно нет, - цитирует BBC Пьюлиса. - Он хороший игрок, но мы никогда им не интересовались. Я приезжал в "Челси", чтобы изучить молодых игроков - Натана Чалоба, Рубена Лофтус-Чика и Курта Зума.

В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии.