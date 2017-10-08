"ПСЖ" зимой попробует купить Коутинью

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью попал в сферу интересов "ПСЖ", утверждает Sport.es. 25-летний игрок является одной из основных трансферных целей парижан в зимнее окно. Сообщается, что представители "ПСЖ" уже ведут переговоры с агентами бразильца.

Напомним, что главным претендентом на Коутинью является "Барселона". Летом каталонцы предприняли три попытки подписать хавбека, однако английский клуб их отклонил. Позже стало известно, что они постараются подписать его зимой.

В текущем сезоне полузащитник провел три матча в чемпионате Англии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.