"ПСЖ" включился в борьбу за Мбаппе

"ПСЖ" вступил в переговоры с "Монако" по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе. Как утверждает L'Equipe, новый спортивный директор парижан Антеро Энрике активно начал свою работу и после переговоров по Фабинью решил провести встречу с руководством монегасков на предмет возможного ухода из команды 18-летнего форварда сборной Франции. Отмечается, что встреча с представителями игрока может состояться в ближайшие дни.

Ранее СМИ писали о том, что "Реал" и "Манчестер Сити" готовы заплатить 135 миллионов евро, а "Арсенал" готовит предложение в размере 150 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.