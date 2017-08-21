"ПСЖ" представил видео о прощании Матюиди с клубом

"ПСЖ" в своем Твиттере опубликовал видеоролик о прощании полузащитника Блеза Матюиди с командой. Ранее было объявлено, что хавбек продолжит карьеру в "Ювентусе".

Матюиди попрощался с партнерами по команде перед началом домашнего матча парижан в рамках 3-го тура чемпионата Франции. "ПСЖ" одержал победу над "Тулузой" - 6:2. Главным героем встречи стал новичок команды Неймар - бразильский форвард оформил дубль, сделал две голевые передачи, а также заработал пенальти.

Напомним, Матюиди выступал за "ПСЖ" с 2011 года. За время выступлений в команде из Парижа он принял участие в 295 играх во всех турнирах, забив 33 мяча.