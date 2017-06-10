"ПСЖ" предложит за Доннарумму 40 миллионов евро

Руководство "ПСЖ" планирует провести переговоры о переходе вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает Il Giornale, спортивный директор парижан Энрике Антеро прилетит в Милан и сделает предложение в размере 40 миллионов евро.

Действующий контракт 18-летнего футболиста истекает летом 2018 года, и пока Доннарумма отказывается подписывать новое соглашение, по которому он стал бы получать более 4 миллионов евро за год.

В прошедшем сезоне итальянец провел 41 матч во всех турнирах за "Милан" и пропустил 49 мячей.