"ПСЖ" предложил за Мбаппе и Фабинью 150 миллионов евро и Лукаса Моуру

"ПСЖ" заинтересован в двух игроках "Монако" – нападающем Кильяне Мбаппе и полузащитнике Фабинью. Как сообщает Culture PSG, президент парижан Насер Аль-Хелаифи провел переговоры с вице-президентом "красно-белых" Вадимом Васильевым во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Отмечается, что "ПСЖ" готов заплатить за двух игроков 150 миллионов евро. Кроме того, парижане включат в сделку полузащитника Лукаса Моуру. Мбаппе и Фабинью готовы к переходу и уже согласовали контракты сроком на 5 лет.
knecht alex
У ПСЖ нет таки денег, скорее всего Неймар оплатит переход, этих игрочишек.
09:14
marksan
ПСЖ сошёл с ума? УЕФА, где Ваши принципы?
08:55