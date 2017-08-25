"ПСЖ" предложил за Мбаппе и Фабинью 150 миллионов евро и Лукаса Моуру

"ПСЖ" заинтересован в двух игроках "Монако" – нападающем Кильяне Мбаппе и полузащитнике Фабинью. Как сообщает Culture PSG, президент парижан Насер Аль-Хелаифи провел переговоры с вице-президентом "красно-белых" Вадимом Васильевым во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Отмечается, что "ПСЖ" готов заплатить за двух игроков 150 миллионов евро. Кроме того, парижане включат в сделку полузащитника Лукаса Моуру. Мбаппе и Фабинью готовы к переходу и уже согласовали контракты сроком на 5 лет.