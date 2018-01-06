"ПСЖ" предлагает Криштиану Роналду "контракт Месси": 300 миллионов за 5 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (справа) может оказаться в одной команде с НЕЙМАРОМ (слева) - только не в "Реале", а "ПСЖ". И получать столько же, сколько Лионель МЕССИ в "Барселоне". Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который летом собирается покинуть мадридский клуб, получил серьезное предложение от "ПСЖ", сообщает El Confidencial.

Ранее появилась информация, что португалец намерен расстаться с "Королевским клубом" из-за разногласий с его президентом Флорентино Пересом по ряду вопросов, в том числе о возможном трансфере из столицы Франции экс-звезды "Барселоны", бразильского форварда Неймара. В числе претендентов на португальца вместе с парижанами называются "Челси" и его бывший клуб, "Манчестер Юнайтед".

По данным El Confidencial, "ПСЖ" после трансфера из Барселоны Неймара (за 222 миллиона евро) и скрытого приобретения через аренду с правом выкупа французского нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе (145 + 35 миллионов в виде бонусов) должен облегчить свою платежную ведомость. Чтобы вписаться в правила финансового "фэйр-плей", по данным источника, столичному клубу нужно освободить около 70 миллионов евро. В числе кандидатов "на выход" называются Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Марко Верратти.

"ПСЖ" при этом собирается расстаться с молодым португальским талантом, полузащитником Гонсалу Гедешем, который был приобретен прошлой зимой у "Бенфики" за 30 миллионов евро. По данным издания, это связано с желанием катарских владельцев парижского клуба подписать главную звезду сборной Португалии – Криштиану Роналду. Сторона "ПСЖ" уже сделала первый шаг: звезде "Реала" предложен контракт, который фактически повторит соглашение Лионеля Месси в "Барселоне" – 300 миллионов евро за 5 лет.

Чтобы улучшить позицию в сделке с "Реалом", "ПСЖ" готов предложить мадридцам форварда Эдинсона Кавани. Со своей стороны в Париже рассчитывают, что связка Роналду – Неймар – Мбаппе поможет клубу не только на поле, но также повысит медиапотенциал и укрепит отношения со спонсорами – в том числе с Министерством туризма Катара, Национальным банком Катара, телекоммуникационной компанией Ooredoo и другими.

При этом на Гонсалу Гедеша есть серьезный спрос на рынке, его трансфер оценивается в 50 миллионов евро. В числе претендентов называются "МЮ, "Бавария" и "Ливерпуль". Однако дружеские отношения "ПСЖ" с "Валенсией" (именно испанский клуб арендовал игрока в начале сентября), скорее всего, позволят "летучим мышам" приобрести хавбека за 40 миллионов.