"ПСЖ" поборется с итальянскими клубами за Лоботку

Полузащитник "Сельты" Станислав Лоботка попал в сферу интересов топ-клубов. Как сообщает France Football, подписать 23-летнего словака хочет "ПСЖ", который пока не сформулировал предложение для испанского клуба.

В то же время "Наполи" и "Интер" уже направили свои предложения "Сельте". Неаполитанцы предлагают 25 миллионов евро и 8 миллионов бонусами, а "Интер" готов заплатить 20 миллионов евро, добавив 10 миллионов в виде бонусов. В контракте Лоботки с "Сельтой" прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро, однако клуб готов его отпустить за 30 миллионов.