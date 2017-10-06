"ПСЖ" планирует заменить Кавани на Санчеса

"ПСЖ" планирует продать нападающего Эдинсона Кавани следующим летом. Как утверждает Le Parisien, парижане собираются на замену уругвайцу приобрести у "Арсенала" Алексиса Санчеса. Нынешний контракт 28-летнего чилийца с "канонирами" рассчитан до конца июня 2018 года.

Отмечается, что Санчес дружит с новичком "ПСЖ" Неймаром и является игроком, которого бразилец попросил подписать, когда прибыл в клуб прошлым летом. Однако "ПСЖ" решили не совершать данный трансфер в этом году, потому что договорились с "Монако" по Кильяну Мбаппе.