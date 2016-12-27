19:33 | ФУТБОЛ — Трансферы

"ПСЖ" отправил "Фиорентине" запрос по Бернардески

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"ПСЖ" надеется приобрести полузащитника сборной Италии и "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Football Italia. Французский клуб уже отправил итальянцам запрос о цене 22-летнего футболиста.

Отмечается, что в Бернардески заинтересованы также "Интер", "Ювентус" и "Челси", однако футболист вряд ли покинет команду в зимнее трансферное окно. Руководство "Фиорентины" высоко ценит игрока и надеется, что он поможет клубу высоко финишировать в чемпионате Италии.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в серии А, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи. "Фиорентина" занимает 9-е место в чемпионате.

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