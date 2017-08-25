"ПСЖ" отказался продавать Ди Марию в "Барселону"?

Руководство "ПСЖ" приняло решение не продавать нападающего Анхеля Ди Марию в "Барселону", утверждает AS. По инфомрации источника, испанский клуб хотел приобрести 29-летнего аргентинца за 35 миллионов евро. Отмечается, что агент форварда парижан Мариано Агилар после неудачных переговоров возвращается в Аргентину.

Ранее появлялась информация, что стороны договорились о трансфере. Ожидалось, что "Барселона" заплатит за Ди Марию 50 миллионов евро.

Напомним, нападающий выступает за "ПСЖ" с 2015 года. За два сезона в составе парижан он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.