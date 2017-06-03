"ПСЖ" отказался от Алексиса Санчеса из-за зарплаты

"ПСЖ" вышел из борьбы за нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, который летом может покинуть команду. Как утверждает Le Parisien, парижане не готовы платить 28-летнему чилийцу зарплату в размере 320 тысяч евро в неделю. Именно такую сумму предложили "канониры" игроку, чтобы удержать его в составе.

Отмечается, что если бы "ПСЖ" согласился платить такие деньги Санчесу, то тот бы стал самым высокооплачиываемым игроком команды, чего не хочет руководство французского клуба. В связи с этим парижане постараются в ближайшее время завершить переговоры с дортмундской "Боруссией" по Пьеру-Эмерику Обамеянгу.