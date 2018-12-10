"ПСЖ" опроверг информацию о продаже Неймара или Мбаппе и назвал журналистов "шизофрениками"

"ПСЖ" опроверг новость о том, что из-за финансового фэйр-плей клубу придется продать Неймара или Кильяна Мбаппе. Ранее информация об этом появилась в французском издании L'Equipe.

- "ПСЖ" вновь задается вопросом по поводу главной цели L'Equipe и, в частности, их деятельности в отношении "ПСЖ", - говорится в заявлении клуба. - Уже есть много доказательств тому, что их цель - испортить атмосферу в команде. Последний случай - публикация о Кавани перед матчем со "Страсбуром". То, что о нас говорят в газете каждый день, доказывает нашу славу, но в то же время говорит о шизофрении руководства L'Equipe.

Ранее парижский клуб также выражал протест по поводу публикации новости о том, что в матче Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Црвена Звезда" (6:1) имела место попытка обеспечить определенный результат, чтобы получить выигрыш в букмекерских конторах.

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