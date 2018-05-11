"ПСЖ": Неймар не продается

"ПСЖ" не будет продавать нападающего Неймара. Источник в клубе сообщил, что другие клубы могут не рассчитывать на переговоры по трансферу бразильца.

- Мы не установили отступные за Неймара, потому что он не продается, - приводит Marca слова источника в руковдстве "ПСЖ". - У других клубов нет шансов договориться о его трасфере.

Ранее появилась информация, согласно которой отец и агент футболиста готовит его уход из "ПСЖ". Наболее вероятным претендентом на игрока назывался "Реал". Неймар является самым дорогим футболистом в мире. Летом 2017 года "Барселона" получила 222 миллиона евро за него. В этом сезоне форвард провел 29 матчей, в которых забил 27 мячей.