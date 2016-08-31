"ПСЖ" намерен заменить Кавани на Бензема

"ПСЖ" в последний день трансферного окна рассчитывает заполучить форварда "Реала" Карима Бензема. Как сообщает Sun, чемпионы Франции готовы заплатить за 28-летнего француза 50 миллионов фунтов стерлингов, если Эдинсон Кавани все же покинет парижан и перейдет в "Наполи". На даный момент футболист не играет из-за проблем со здоровьем. В прошлом сезоне Бензема сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.