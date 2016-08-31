16:45 | ФУТБОЛ — Трансферы

"ПСЖ" намерен заменить Кавани на Бензема

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"ПСЖ" в последний день трансферного окна рассчитывает заполучить форварда "Реала" Карима Бензема. Как сообщает Sun, чемпионы Франции готовы заплатить за 28-летнего француза 50 миллионов фунтов стерлингов, если Эдинсон Кавани все же покинет парижан и перейдет в "Наполи". На даный момент футболист не играет из-за проблем со здоровьем. В прошлом сезоне Бензема сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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orel85

Пусть забирают,а Реал заберет Обамеянга

17:44

Ботаникум

Бензема эффективнее Кавани и куда стабильнее. А уругвайЗЗЗа пусть возвращается в серию А.

17:15

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