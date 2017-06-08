"ПСЖ" намерен потратить летом на трансферы 220 миллионов евро

Владелец "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи выделил клубу на летнее трансферное окно 220 миллионов евро, утверждает Le Parisien. Первым трансфером парижан должен стать нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, за которого французский коллектив готов заплатить 70 миллионов евро.

Также ранее в СМИ появлалась информация об интересе "ПСЖ" к форварду "Арсенала" Алексису Санчесу, полузащитнику "Ниццы" Жану-Мишелю Сери, защитнику "Реала" Пепе и вингеру "Интера" Ивану Перишичу.