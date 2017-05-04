"ПСЖ" начал переговоры с Обамеянгом

"ПСЖ" начал переговоры с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Как сообщает Bild, спортивный директор французского клуба Патрик Клюйверт провел встречу с габонским игроком, на которой рассказал ему о трехлетнем контракте с зарплатой в 14 миллионов евро. Немецкий коллектив будет готов расстаться с игроком за 70 миллионов евро. Сам же футболист ранее заявлял, что хочет продолжить карьеру в "Реале".

В текущем сезоне в 42 матчах во всех турнирах Обамеянг забил 35 голов и сделал 5 голевых передач.

Напомним, что Обамеянг ранее уже выступал во Франции за "Монако", "Дижон", "Лилль" и "Сент-Этьен".