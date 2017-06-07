"ПСЖ", "МЮ" и "Монако" готовы заплатить 180 миллионов евро за Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить клуб. Как утверждает A Bola, "ПСЖ", "Монако", "Манчестер Юнайтед", а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего португальца 180 миллионов евро. Таким образом, этот трансфер может стать рекордным в истории футбола.
Нынешний контракт Криштиану Роналду с испанским клубом рассчитан до 2021 года.
В минувшем сезоне португалец сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 12 голевых передач.
Филипп1990
ПСЖ может быть.... Но зачем он МЮ и Монако?
11:50
Рюрик 09
Он конечно великий игрок, но такие деньги за 32 летнего игрока???
11:33
Очень плохой мальчик
180 миллионов евро?Люди, остановите планету,я сойду.
11:17