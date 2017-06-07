"ПСЖ", "МЮ" и "Монако" готовы заплатить 180 миллионов евро за Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить клуб. Как утверждает A Bola, "ПСЖ", "Монако", "Манчестер Юнайтед", а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего португальца 180 миллионов евро. Таким образом, этот трансфер может стать рекордным в истории футбола.

Нынешний контракт Криштиану Роналду с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне португалец сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 12 голевых передач.