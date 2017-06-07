11:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

"ПСЖ", "МЮ" и "Монако" готовы заплатить 180 миллионов евро за Роналду

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить клуб. Как утверждает A Bola, "ПСЖ", "Монако", "Манчестер Юнайтед", а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего португальца 180 миллионов евро. Таким образом, этот трансфер может стать рекордным в истории футбола.

Нынешний контракт Криштиану Роналду с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне португалец сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 12 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Филипп1990

ПСЖ может быть.... Но зачем он МЮ и Монако?

11:50

Рюрик 09

Он конечно великий игрок, но такие деньги за 32 летнего игрока???

11:33

Очень плохой мальчик

180 миллионов евро?Люди, остановите планету,я сойду.

11:17