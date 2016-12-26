23:19 26 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

"ПСЖ" и "Фенербахче" практически согласовали трансфер Бен Арфа?

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Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Атем Бен Арфа в зимнее трансферное окно перейдет в "Фенербахче", информирует France Football. Подробности сделки не сообщаются, но речь, судя по всему, идет о полноценном трансфере.

Бен Арфа перешел в "ПСЖ" минувшим летом на правах свободного агента после яркого сезона в составе "Ниццы". Тем не менее, 29-летний футболист не сумел найти общего языка с главным тренером парижан Унаи Эмери и не смог закрепиться в стартовом составе новой команды. На счету Бен Арфа в текущем сезоне 18 матчей (679 минут на поле) во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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