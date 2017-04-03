"ПСЖ" и "Челси" ведут переговоры с агентом Санчеса

Представители "ПСЖ" и "Челси" приступили к переговорам о покупке форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает RMC. Отмечается, что оба клуба общаются не напрямую с лондонской командой, а с агентом футболиста.

Чилийский игрок не будет продлевать контракт с "канонирами", а сам лондонский клуб желал бы видеть Санчеса скорее в "ПСЖ", чем в "Челси". Как отмечает портал, агент Санчеса уже несколько раз встречался с представителями парижского клуба и в следующий раз проведет переговоры в середине апреля. Ожидается, что 28-летний футболист обойдется парижанам в 50 миллионов евро.

За "Арсенал" он играет с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 мяча и 12 голевых передач в 39 встречах в клубных турнирах.