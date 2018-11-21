"ПСЖ" хочет продать Рабьо в январе

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо покинет команду уже в январе. Как сообщает Le Parisien, парижский клуб рассчитывает продать француза зимой, чтобы не потерять его летом 2019 года бесплатно, поскольку его контракт с "ПСЖ" истекает, а продлевать договор футболист отказывается.

Эти обстоятельства вынудили "ПСЖ" выставить Рабьо на продажу. Интерес к нему проявляет "Барселона", однако она хотела заполучить игрока бесплатно летом. Теперь может возникнуть конкуренция со стороны других топ-клубов, которым интересен Рабьо, поэтому каталонцы должны активизироваться и попытаться купить его в январе.