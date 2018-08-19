"ПСЖ" хочет подписать Филипе Луиса

Защитник "Атлетико" Филипе Луис попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает L’Equipe, парижане до конца трансферного окна намерены подписать левого защитника, который мог бы составить конкуренцию Левену Кюрзава. "ПСЖ" пытался купить у "Ювентуса" Алекса Сандру и Венделла у "Байера", однако эти клубы не хотят отпускать своих защитников.

По данным источника, парижане переключились на Филипе Луиса, чей контракт с "Атлетико" рассчитан до лета 2019 года. Парижане готовы предложить 33-летнему бразильцу договор на три года.