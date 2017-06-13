"ПСЖ" хочет перехватить Перишича у "МЮ"

"ПСЖ" сделал запрос в "Интер" по поводу возможности трансфера полузащитника Ивана Перишича, сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Спортивный директор парижан поинтересовался о ходе переговоров миланского клуба с "Манчестер Юнайтед", и получил уведомление, что соглашения еще не было заключено. Таким образом, "ПСЖ" может попытаться перехватить 28-летнего хорвата у "МЮ".

Напомним, нерадзурри до 30 июня необходимо продать кого-то из игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.