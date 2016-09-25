"ПСЖ" хочет купить Яя Туре и Швайнштайгера

"ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Яя Туре и хавбеку "Манчестер Юнайтед" Бастиану Швайнштайгеру, утверждает Daily Star. Парижане рассчитывают приобрести обоих футболистов в зимнее трансферное окно, предложив за каждого из них по 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

32-летний немец был выведен из состава "красных дьяволов" после назначения Жозе Моуринью главным тренером команды и ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне. У 33-летнего Туре произошел конфликт с новым наставником "горожан" Хосепом Гвардьолой из-за высказываний в прессе его агента Дмитрия Селюка. Ивуариец принял участие лишь в одном поединке Лиги чемпионов.