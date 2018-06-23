"ПСЖ" готов продать Верратти за 60-80 миллионов евро

Французский "Пари Сен-Жермен" готов продать итальянского полузащитника Марко Верратти, сообщает Football Italia.

Прошлым летом руководство наложило вето на трансфер 25-летнего хавбека в "Барселону", однако новый главный тренер команды Томас Тухель дал свое согласие на продажу игрока. В "ПСЖ" рассчитывают получить от 60 до 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Верратти провел в составе парижан 38 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами, а клуб стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и Кубка лиги.