15:53 | Футбол — Трансферы

"ПСЖ" готов платить Роналду 45 миллионов евро в год

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"ПСЖ" хочет подписать нападающего "Реала"  Криштиану Роналду. Как сообщает AS, парижский клуб готов платить португальцу 45 миллионов евро в год, уравняв его зарплату с той, что получает Лионель Месси в "Барселоне". Препятствием для сделки может стать сумма отступных Роналду, которая составляет 1 миллиард евро. В "ПСЖ" надеются убедить "Реал" отпустить форварда за 150 миллионов евро.

Отмечается, что еще одной проблемой для "ПСЖ" могут стать ограничения, накладываемые финансовым fair-play, если УЕФА решит наложить санкции на парижан.

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