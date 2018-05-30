"ПСЖ" готов платить Роналду 45 миллионов евро в год

"ПСЖ" хочет подписать нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Как сообщает AS, парижский клуб готов платить португальцу 45 миллионов евро в год, уравняв его зарплату с той, что получает Лионель Месси в "Барселоне". Препятствием для сделки может стать сумма отступных Роналду, которая составляет 1 миллиард евро. В "ПСЖ" надеются убедить "Реал" отпустить форварда за 150 миллионов евро.

Отмечается, что еще одной проблемой для "ПСЖ" могут стать ограничения, накладываемые финансовым fair-play, если УЕФА решит наложить санкции на парижан.