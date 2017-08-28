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09:23 | Футбол — Трансферы

"ПСЖ" арендует Мбаппе, чтобы избежать нарушения финансового fair-play


Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе все еще может перейти в "ПСЖ". Как сообщает Sky Sports, 18-летний футболист будет арендован парижским клубом с обязательным правом выкупа следующим летом. Сумма сделки составит 150 миллионов евро.

Напомним, "ПСЖ" не может выкупить права на Мбаппе из-за финансового fair play. Парижане вели с УЕФА диалог, в ходе которого клуб пытался убедить организацию, что сделка не нарушит правил.

В это трансферное окно "ПСЖ" купил нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Сумма трансфера Мбаппе оценивается в 155 миллионов.

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