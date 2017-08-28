"ПСЖ" арендует Мбаппе, чтобы избежать нарушения финансового fair-play

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе все еще может перейти в "ПСЖ". Как сообщает Sky Sports, 18-летний футболист будет арендован парижским клубом с обязательным правом выкупа следующим летом. Сумма сделки составит 150 миллионов евро.

Напомним, "ПСЖ" не может выкупить права на Мбаппе из-за финансового fair play. Парижане вели с УЕФА диалог, в ходе которого клуб пытался убедить организацию, что сделка не нарушит правил.

В это трансферное окно "ПСЖ" купил нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Сумма трансфера Мбаппе оценивается в 155 миллионов.