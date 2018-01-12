19:11 12 января | Футбол — Трансферы

Prosport Management: "Вест Хэм" дал Маккею эксклюзивные полномочия вести переговоры по Смолову"


Компания ProSport Management по просьбе "СЭ" прокомментировал информацию о том, что у форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова появился представитель в Англии.

Агент: "Удивлен, что никто в Англии не делает предложения по Смолову"

"Марк МакКей – друг нашей компании, он официально и эксклюзивно уполномочен клубом "Вест Хэм" на ведение переговоров по возможному переходу Федора Смолова. Но в данный момент "Краснодар" и мы рассматриваем и другие варианты, в том числе в Англии", – говорится в заявлении компании.

Ранее Маккей в интервью The Sun выразил удивление тем, что ни один английский клуб не сделал официального предложения по поводу Смолова. Таблоид назвал этого агента официальным представителем российского футболиста. (Дмитрий СИМОНОВ)

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