Промес прибыл в Севилью. Фото

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прибыл в Севилью, сообщает испанское издание Estadio Deportivo. В пятницу он должен пройти медосмотр в "Севилье".

В случае успешного прохождения Промесом медосмотра до закрытия трансферного окна будет подписан контракт. После этого последует официальное объявление.

По информации "СЭ", голландец заключит 4-летний контракт с "Севильей", его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.

26-летний футболист выступал за московскую команду с 2014 года, став в ее составе победителем чемпионата России-2016/17 и выиграв Суперкубок страны-2017.

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