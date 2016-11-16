Приглянувшийся Черчесову игрок сборной Албании может перейти в "МЮ"?

Защитник "Наполи" и сборной Албании Эльсеид Хюсай попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", информирует Il Mattino. Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью находится в поисках футболистов, способных усилить оборонительную линию команды, и специалист изъявил желание увидеть в числе своих подопечных 22-летнего футболиста.

Тем не менее проблема заключается в том, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет выручить от продажи Хюсая 30 миллионов евро. При этом неаполитанцы приобрели албанца в 2015 году у "Эмполи" всего за 5 миллионов.

Напомним, что во время чемпионата Европы-2016 будущий главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью для "СЭ" отдельно отметил игру Хюсая. "Возьмем матч Албания – Франция (0:2). Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт transfermarkt – оказывается, что он правый защитник "Наполи". Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!", – сказал Черчесов.