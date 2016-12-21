14:14 | ФУТБОЛ — Трансферы

Президент "Трабзонспора" прилетит в Россию для переговоров по Таски

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Президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста прилетит в Россию для переговоров со "Спартаком" по трансферу защитника Сердара Таски, утверждает Medya Trabzon. Ожидается, что переговоры состоятся завтра. Турецкий клуб рассчитывает зимой приобрести 29-летнего немца турецкого происхождения, у которого в конце сезона заканчивается контракт с красно-белыми. В текущем сезоне футболист из-за проблем со здоровьем сыграл всего в 9 матчах во всех турнирах.

Также ранее турецкие СМИ писали об интересе "Трабзонспора" к полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову.

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