Президент "Трабзонспора" прилетит в Россию для переговоров по Таски

Президент "Трабзонспора" Мухаррем Уста прилетит в Россию для переговоров со "Спартаком" по трансферу защитника Сердара Таски, утверждает Medya Trabzon. Ожидается, что переговоры состоятся завтра. Турецкий клуб рассчитывает зимой приобрести 29-летнего немца турецкого происхождения, у которого в конце сезона заканчивается контракт с красно-белыми. В текущем сезоне футболист из-за проблем со здоровьем сыграл всего в 9 матчах во всех турнирах.

Также ранее турецкие СМИ писали об интересе "Трабзонспора" к полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову.