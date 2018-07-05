09:50 | Футбол — Трансферы

Президент "Реала" в срочном порядке намерен встретиться с агентом Роналду


Президент "Реала"  Флорентино Перес в экстренном порядке решил встретиться с агентом нападающего "королевского клуба" Криштиану Роналду  Жорже Мендешем, утверждает Marca. Основным предметом обсуждения станет будущее 33-летнего португальца в Мадриде. 

Предполагается, что встреча состоится в четверг. На ней стороны должны окончательно определиться в своих позициях по Роналду

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть мадридский клуб и может перейти в "Ювентус"

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола. 

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