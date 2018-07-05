Президент "Реала" в срочном порядке намерен встретиться с агентом Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес в экстренном порядке решил встретиться с агентом нападающего "королевского клуба" Криштиану Роналду Жорже Мендешем, утверждает Marca. Основным предметом обсуждения станет будущее 33-летнего португальца в Мадриде.

Предполагается, что встреча состоится в четверг. На ней стороны должны окончательно определиться в своих позициях по Роналду.

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть мадридский клуб и может перейти в "Ювентус".

В минувшем сезоне Роналду провел 42 игры в составе "Реала" и забил 42 гола.