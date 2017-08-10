Президент "ПСЖ" прибыл в Мадрид для переговоров с "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в настоящий момент находится в Мадриде. По информации AS, он хочет закрыть вопрос с переходом нападающего Неймара из "Барселоны". Каталонский клуб отказался отправлять во Францию трансферный лист бразильца.

Кроме того, Аль-Хелаифи планирует провести переговоры относительно перехода вратаря "Атлетико" Яна Облака. Ожидается, что парижане выплатят клаусулу в 100 миллионов евро.

Еще одним вопросом, который будет обсужден в столице Испании, станет возможный переход защитника "ПСЖ" Тома Менье в "Реал". Во французском клубе не рассчитывают на бельгийца, так как во время летнего трансферного окна они подписали контракт с Дани Алвесом.