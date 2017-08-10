Президент "ПСЖ" прибыл в Мадрид для переговоров с "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в настоящий момент находится в Мадриде. По информации AS, он хочет закрыть вопрос с переходом нападающего Неймара из "Барселоны". Каталонский клуб отказался отправлять во Францию трансферный лист бразильца.
Кроме того, Аль-Хелаифи планирует провести переговоры относительно перехода вратаря "Атлетико" Яна Облака. Ожидается, что парижане выплатят клаусулу в 100 миллионов евро.
Еще одним вопросом, который будет обсужден в столице Испании, станет возможный переход защитника "ПСЖ" Тома Менье в "Реал". Во французском клубе не рассчитывают на бельгийца, так как во время летнего трансферного окна они подписали контракт с Дани Алвесом.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Атлетико
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Дани Алвес
- Тома Менье
- Ян Облак
Patisson
Вообще-то им там всем нужно договориться о создании собственной лиги из четырёх команд, пусть добавят ещё пятерку европейских хищников и пусть гоняют в своей элитной лиге сколько хотят. Пусть покупают, перепокупают друг друга за миллионы и миллиарды, обижаются, устраивают демарши, женятся, разводятся и т. д. А то будоражат общественность с помощью карманных СМИ, а мы - живи их проблемами, чаяниями - вот холопский интерес. Пусть хоть лбы там себе порасшибают- нет мы должны эти спектакли лицезреть...
19:52