21:46 | Футбол — Трансферы

Президент "Порту": "Вендел может переходить, куда он хочет"


Президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта отметил, что его клуб не будет переплачивать за полузащитника "Флуминенсе" Вендела. По его словам, португальцам не нужны новые футболисты, если все находятся в строю.

- Вендел? Мне нечего сказать по этому поводу, – цитирует NetFlu да Кошту. – Он может переходить туда, куда он хочет. Мы с ума не сходим. Вчера наш главный тренер сказал, что если нет никаких травм и дисквалификаций, то нам не нужны новые футболисты.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что полузащитник может перейти в ЦСКА или "Спортинг" во время зимнего трансферного окна. Армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и готовы увеличить сумму до девяти миллионов.

 

 
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