Президент "Лиона": "Мы не будем препятствовать уходу Ляказетта"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клуб готов отпустить нападающего Александра Ляказетта, если клубы предложат за игрока хорошие деньги. 25-летний форвард является воспитанником французского клуба и провел в его составе 255 матчей, в которых забил 113 голов и отдал 40 передач. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

– Если "Барселона" или "Манчестер Юнайтед" в один прекрасный день сделают хорошее предложение, то мы не будет отговаривать Ляказетта, – цитирует Football Italia Оласа. – Это нормально, что мы позволяем ему покинуть команду. Ведь до этого мы отпускали Юмтити и Абидаля в "Барселону", а Бензема в "Реал". Александр хочет играть в большом клубе, и мы не будем стоять у него на пути.