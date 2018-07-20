Президент ла Лиги: "Роналду покинул "Реал" из-за налогов"

Президент ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что бывший нападающий "Реала" Криштиану Роналду покинул чемпионат Испании из-за высоких налоговых ставок в этой стране. 33-летний португалец 10 июля стал игроком "Ювентуса", подписав с туринским клубом 4-летний контракт.

- В Италии Роналду заработает больше из-за меньшей по сравнению с Испанией налоговой ставки, - цитирует Тебаса Marca. - Мы находимся в невыгодном положении. Испания - худшая из всех топовых лиг, если иметь в виду налоги, так как игроки теряют здесь больше денег. Мы должны задуматься над этой проблемой, так как она может сильно ударить по потенциалу чемпионата.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.