Президент ла лиги – о финансовом fair play: "УЕФА не решает проблему"

Президент ла лиги Хавьер Тебас в интервью Mundo Deportivo поделился мнением о бездействии УЕФА в отношении "ПСЖ", который прошлым летом потратил на покупку Неймара и Кильяна Мбаппе более 400 миллионов евро. В качестве примера состояния трансферного рынка чиновник привел несостоявшуюся покупку "Интером" полузащитника "Реала" Луки Модрича.

По последней информации, УЕФА может вынудить "ПСЖ" продать одного из своих лидеров.

– Санкции УЕФА к "ПСЖ"? Я настроен пессимистично, – сказал Тебас. – УЕФА не решает проблему так, как следует. Нужно либо взять быка за рога, либо даже не пытаться.

Мы говорим не только о "ПСЖ" и "Манчестер Сити", но и о таких клубах, как "Интер". В случае с Модричем мы видели, что за плечами не нужно иметь поддержку государства, достаточно просто большого капитала.

Из-за этого возникают инфляция и демпинг в таком хорошо регулируемом пространстве как ла лига. Я буду упорно работать над этой темой в этом году.

Отметим, что ранее Тебас, комментируя попытки "Интера" купить Модрича, заявил, что у "нерадзурри" нет денег на трансфер, а сделка может быть основана на махинациях. Итальянский клуб, в свою очередь, после такого заявления начал изучать возможность подать иск на испанского функционера.