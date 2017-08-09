Президент "Фенербахче": "Боруссия" хочет отдать Мора в "Интер", потому что какие-то игроки пойдут в обратном направлении"

Президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым заявил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мор не перейдет в его команду. Йылдырым отметил, что немцы хотят отдать футболиста в "Интер".

– Мы сделали "Боруссии" предложение по Мору, – цитирует Haberturk Йылдырыма. – Были готовы арендовать его за два миллиона евро, после чего выкупить за восемь миллионов. Предложение было отклонено, потому что немцы хотят перехода Мора в "Интер". Почему? Насколько я понимаю, какие-то игроки пойдут в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что турок будет арендован "Интером" на два года с обязательным выкупом за 15 миллионов евро. Такая схема предложена для обхода возможных санкций со стороны УЕФА за нарушение финансового fair-play.