Президент "Бока Хуниорс": "Не получали никаких предложений по Павону"

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси опроверг информацию о том, что нападающий Кристиан Павон может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. По словам руководителя, клуб не получал предложений о переходе игрока.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Арсенал". Летом интерес к Павону проявлял "Зенит", предлагавший за него около 18 миллионов долларов.

– Думаю, что мы можем рассчитывать на него в течение 2018 года. У нас не было никаких предложений по Павону, – приводит Goal.com слова Анхелиси. – Все, что было до этого – слухи.

Когда мы общались с ним по поводу нового контракта, я сказал, что не буду препятствовать его переходу. При этом соглашение Павона позволяет ему чувствовать себя комфортно. В нем указана сумма отступных для подобных случаев.

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