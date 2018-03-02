Президент "Атлетико": "Гризманн согласовал с "Барселоной" только 3-4 гола в их ворота"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо опроверг слухи о переговорах между нападающим Антуаном Гризманном и "Барселоной". Ранее каталонские СМИ распространили информацию, согласно которой француз согласовал с "Барсой" свой переход, а мадридцы получат за игрока 100 миллионов евро.

- Единственное, что Гризманн согласовал с "Барселоной" - возможность забить им 3-4 гола, – приводит Marca слова Сересо.

Напомним, "Барселона" 4 марта примет "Атлетико" на своем поле. Гризманн в последних двух матчах забил 7 мячей.