Препятствием переходу Промеса в "Севилью" может стать его зарплата в Испании

Как стало известно "СЭ", одной из причин, по которой 26-летний фланговый форвард Квинси Промес может остаться в "Спартаке", является зарплата, предлагаемая "Севильей". Если в московском клубе голландец зарабатывает около 3,8 евро в год, то в испанском самым высокооплачиваемым игроком является аргентинский хавбек Эвер Банега, чей доход после уплаты всех налогов (а это 46 процентов) составляет 3 миллиона. Такую сумму севильцы класть Промесу не готовы – речь идет о примерно 2-2,2 миллионах евро в год.

Кроме того, руководство москвичей пока не готово расстаться с Квинси за 20 миллионов евро, предложенных "Севильей". Напомним, отступные за Промеса для Европы равны 30 миллионам евро, при этом 15 процентов от трансфера принадлежат самому футболисту. (Вячеслав КОРОТКИН)