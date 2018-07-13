Представители "Реала" прилетели в Сан-Паулу на переговоры с Неймаром

Представители "Реала" прибыли в Сан-Паулу, чтобы встретиться с представителями нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Paris United. Испанский клуб рассматривает 26-летнего бразильца в качестве замены Криштиану Роналду, который перебрался в "Ювентус". Тем не менее, парижане рассчитывают удержать звезду в составе.

СМИ: "ПСЖ" взял на работу физиотерапевта сборной Бразилии, чтобы удержать Неймара //

СМИ: Неймар после трансфера Роналду сомневается в том, что стоит переходить в "Реал" //

Мбаппе, Неймар, Кейн и Азар – кандидаты на замену Роналду в "Реале"