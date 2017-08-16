Представители ЦСКА прилетели в Бразилию для переговоров по Венделу

Представители ЦСКА находятся в Бразилии, чтобы сделать предложение "Флуминенсе" по полузащитнику Венделу, утверждает FOX Sports. Подробности готовящегося предложения по 19-летнему бразильцу не разглашаются. Ранее к игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы.
В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.
grroznyi85
У этого Вендела пока даже цены на Трансфермаркте нету. Если он и в самом деле талантливый, то у ЦСКА есть все шансы его недорого заполучить.
02:43
баламошка
Смотрели супер-пупер фильм 13-й воин с Бандерасом?) Там тоже были венделы. Пожиратели мёртвых...)
02:17