02:06 | Футбол — Трансферы

Представители ЦСКА прилетели в Бразилию для переговоров по Венделу

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Представители ЦСКА находятся в Бразилии, чтобы сделать предложение "Флуминенсе" по полузащитнику Венделу, утверждает FOX Sports. Подробности готовящегося предложения по 19-летнему бразильцу не разглашаются. Ранее к игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы. 

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grroznyi85

У этого Вендела пока даже цены на Трансфермаркте нету. Если он и в самом деле талантливый, то у ЦСКА есть все шансы его недорого заполучить.

02:43

баламошка

Смотрели супер-пупер фильм 13-й воин с Бандерасом?) Там тоже были венделы. Пожиратели мёртвых...)

02:17