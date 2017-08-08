Представители "Барселоны" посетят Дортмунд для переговоров по Дембеле

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау, а также спортивный директор клуба Рауль Санллехи посетят сегодня Дортмунд для переговоров с "Боруссией" по вингеру Усману Дембеле, утверждает Bild. В минувшие выходные появилась информация, что каталонцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 20-летнего француза.

Ранее исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Дембеле стоит более чем 100 миллионов евро.

Напомним, француз перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Ренна". В составе дортмундцев он провел 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.