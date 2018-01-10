Нападающий Лукас Пратто перешел из "Сан-Паулу" в "Ривер Плейт". Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний аргентинец подписал контракт до 2022 года.

В прошлом сезоне в чемпионате Бразилии форвард сыграл в 35 матчах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

Примечателен тот факт, что ранее Пратто выступал за "Бока Хуниорс", который является принципиальным соперником для "Ривер Плейт".