Нападающий Лукас Пратто перешел из "Сан-Паулу" в "Ривер Плейт". Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний аргентинец подписал контракт до 2022 года.
В прошлом сезоне в чемпионате Бразилии форвард сыграл в 35 матчах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.
Примечателен тот факт, что ранее Пратто выступал за "Бока Хуниорс", который является принципиальным соперником для "Ривер Плейт".
#ElMásGrande2018 ⚪️🔴⚪️– River Plate (@CARPoficial) 9 января 2018 г.
¡Bienvenido, @PrattoLucas12! 🙌🏻
El delantero firmó su contrato con #River hasta el 30 de junio de 2022. 🖊 pic.twitter.com/DRUZCPQnc3