"Поздравляю "Ювентус!" Моуринью прокомментировал переход Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поздравил "Ювентус" с приобретением нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом 10 июля.

- В чемпионате Испании больше не выступают двое лучших игроков мира, - сказал Моуринью в эфире Tele Stereo Radio. - Теперь один играет в Испании, а другой - в Италии. Переход Роналду в "Ювентус" изменит итальянский чемпионат в лучшую сторону с точки зрения качества и эмоций. Поэтому я поздавляю "Ювентус". Это тотальный трансфер, касающийся и футбола, и маркетинга.

Роналду играл под руководством Моуринью в "Реале" с 2010 по 2013 год.