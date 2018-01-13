Посредник Маккей: "Смоловым интересуются три клуба английской премьер-лиги"

Марк Маккей, уполномоченный "Вест Хэмом" вести переговоры по возможному трансферу нападающего Федора Смолова, рассказал корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ, что форвард может перейти не только в лондонский клуб. При этом Маккей подчеркнул, что от английских клубов конкретных предложений о покупке Смолова нет.

– Сейчас нет никаких переговоров с английскими клубами. Лишь несколько команд премьер-лиги проявили интерес к Федору, но официальных предложений нет.

– Какие это клубы?

– Это три клуба английской премьер-лиги, в числе которых есть "Вест Хэм". Два других клуба тоже находятся в нижней части турнирной таблицы.

– Как вы оцениваете вероятность трансфера?

– Это возможно. Больше ничего не могу сказать. Ожидаю, что на следующей неделе будут какие-то подвижки. Всей полнотой информации я не владею, за полной информацией следует обратиться в компанию ProSport Management.