Посредник Маккей: "Смоловым интересуются три клуба английской премьер-лиги"

Марк Маккей, уполномоченный "Вест Хэмом" вести переговоры по возможному трансферу нападающего Федора Смолова, рассказал корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ, что форвард может перейти не только в лондонский клуб. При этом Маккей подчеркнул, что от английских клубов конкретных предложений о покупке Смолова нет.
– Сейчас нет никаких переговоров с английскими клубами. Лишь несколько команд премьер-лиги проявили интерес к Федору, но официальных предложений нет.
– Какие это клубы?
– Это три клуба английской премьер-лиги, в числе которых есть "Вест Хэм". Два других клуба тоже находятся в нижней части турнирной таблицы.
– Как вы оцениваете вероятность трансфера?
– Это возможно. Больше ничего не могу сказать. Ожидаю, что на следующей неделе будут какие-то подвижки. Всей полнотой информации я не владею, за полной информацией следует обратиться в компанию ProSport Management.
NapoliFC
10 клубов, но они все представляют League 1 и League 2
01:01
Новоуепинни
Я кароч выяснил уже: это Йовил Таун, Моркам и Барнет. Еще интересовался Порт Вэйл, но там бюджет сократили - возьмут тока если со своими бутсами приедет
21:52 13 января
Митяй Антибомж
Ага )) И Реал с Наполи ))
20:20 13 января